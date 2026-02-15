Prince William aurait supplié Charles III de bannir Andrew Mountbatten-Windsor

Russell Myers publiera le 10 mars son ouvrage William & Catherine : The Intimate Inside Story. Le livre affirme que, plusieurs années auparavant, le prince William avait demandé à son père d’exclure son oncle Andrew de la maison royale.

Andrew Mountbatten-Windsor avait vu son image ternie après son implication publique dans l’affaire Jeffrey Epstein. Ce n’est qu’au bout de plusieurs années que le roi Charles III a retiré à Andrew ses titres royaux. Selon le livre de Myers, cette mesure avait été proposée auparavant par le prince héritier.

Un extrait du livre, reproduit en exclusivité par le Mirror le 13 février, indique que William avait réclamé à Charles III et à la reine Elizabeth II, alors en vie, que son oncle soit mis à l’écart après l’entretien désastreux d’Andrew à la BBC en 2019. Inquiet des conséquences judiciaires et de l’impact sur l’avenir de la famille, le prince de Galles aurait insisté pour que la situation soit traitée sans impliquer le reste de la famille.

William affichait une position inflexible