Prince Harry : une strip-teaseuse met aux enchères des dessous du duc de Sussex (photo)

Une jeune femme, strip-teaseuse de profession, prétend détenir des dessous du prince Harry, depuis août 2012. Dans sa déclaration, l’ex-danseuse érotique révèle avoir reçu les sous-vêtements des mains du duc de Sussex, lui-même, au terme d’une soirée torride, à Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis.

Carrie Reichert

Quels que soient les actes que l’on pose, le passé finit, toujours, par ressurgir. Le prince Harry est-il en train de faire foi de cette assertion ? En tout cas, c’est ce que semble affirmer une ex-strip-teaseuse.

En effet, selon les informations des médias occidentaux, une ancienne danseuse érotique, du nom de Carrie Reichert, qui a travaillé à « Sin City » (l’autre nom de Las Vegas), sous le pseudonyme « Lady Dominique », a déclaré que le fils de feue Lady Diana lui avait tendu son pantalon, au terme d’une soirée torride. Selon la jeune femme, son récit date de 10 ans.

Un simple gant pour cacher ses bijoux de famille

D’après les dires de Carrie Reichert, rapportés par les médias, en août 2012, lorsqu’elle est allée à la soirée exclusive du prince Harry, à l’hôtel Encore at Wynn Las Vegas, le Royal était, déjà, en tenue d’Adam. L’homme, qui deviendra, plusieurs années, plus tard, le mari de Meghan Markle, utilisait une queue de billard, en guise de guitare à air, pendant qu’il fredonnait « Beat It » de Michael Jackson, précise-t-elle. Pour cacher ses bijoux de famille, poursuit l’auteure du récit, Harry avait utilisé un simple gant.

Au cours de ladite soirée, souligne Carrie Reichert, le duc de Sussex lui avait remis les sous-vêtements, après que le prince Harry s’est déshabillé. Le Royal, à en croire la jeune femme, s’est fait photographier, alors qu’il était nu, comme un ver de terre, et vu, en train de tripoter une femme, dans sa suite VIP.

Les enchères démarrent à … 800 000 £ !

Outre les sous-vêtements de l’époux de Meghan Markle, l’ancienne strip-teaseuse compte mettre, également, aux enchères, la robe et le maillot de bain qu’elle portait, à la même soirée.

Selon la célébrité, les prix de ces articles pourraient grimper, jusqu’à 800 000 £. À l’attention des curieux et adeptes des ventes aux enchères, l’événement aura lieu au Hustle Club de Las Vegas.