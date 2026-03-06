Prince Harry et Meghan Markle : la « marque Sussex » ne fait plus recette

Selon Page Six, jeudi 5 mars, les projets cinématographiques du prince Harry et de Meghan Markle, issus de leur partenariat avec Netflix, seraient actuellement au point mort.

Archwell Productions avait annoncé en août 2023 l’adaptation du roman Meet Me at the Lake de Carley Fortune, dont Netflix aurait acquis les droits pour environ 3 millions de dollars. Près de trois ans plus tard, ce projet demeure en développement et n’a ni réalisateur ni casting, a indiqué à Page Six une source hollywoodienne qui a jugé préoccupant un développement aussi long chez le géant du streaming.

Le couple avait aussi annoncé en septembre l’adaptation du roman The Wedding Date de Jasmine Guillory ; ce dossier reste, selon le tabloïd, dans la phase de développement. Par ailleurs, leur documentaire Cookie Queen, présenté au Festival de Sundance et accueilli plutôt favorablement par la critique, n’a pas encore trouvé de distributeur ni de plateforme de diffusion, précise l’article.

Pas de saison 3 annoncée pour With Love, Meghan

Le 19 janvier, Netflix a indiqué qu’aucune troisième saison de With Love, Meghan n’était prévue pour le moment. D’après People, cette décision serait liée aux performances d’audience : la saison 2 aurait totalisé 2 millions de vues, se classant 1 224e au niveau mondial, tandis que le numéro spécial de fin d’année, With Love, Meghan : Celebration, a réuni 2,4 millions de vues et atteint la 1 022e place mondiale, des chiffres nettement inférieurs à ceux de séries phares comme Wednesday, Stranger Things, Untamed ou Squid Game. Une source a confirmé à nos confrères qu’il n’y avait actuellement aucun projet de saison 3.