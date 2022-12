Prince Harry à cœur ouvert: « J’ai tout sacrifié pour Meghan Markle »

Dans les premiers épisodes de la série documentaire consacrée au Prince Harry, le prince Harry a affirmé avoir tout sacrifié pour faire partie du monde de sa femme, Meghan Markle.

Comme annoncé depuis quelques jours, les trois premiers épisodes de la docu-série consacrée au duc de Sussex et son épouse Meghan Markle sont désormais disponible sur Netflix depuis ce jeudi 08 décembre 2022. Dans le premier épisode, Harry a déclaré que Meghan avait renoncé à sa liberté et à tout ce qu’elle avait de plus cher pour le rejoindre dans son monde de royauté.

« Elle a sacrifié tout ce qu’elle savait, la liberté qu’elle avait, pour me rejoindre dans mon monde. Et puis peu de temps après, j’ai fini par sacrifier tout ce que j’avais aussi pour la rejoindre dans son monde. », a déclaré le Prince Harry qui a expliqué avoir rencontré Meghan en juillet 2016.

Dans la foulée, le prince Harry s’est également exprimé sur leur départ de la famille royale et leur choix de rejoindre les Etats-Unis. « Ça paraît irréel. (…) Depuis trois ans je fais face à un déchaînement de haine, qui vise mon épouse et mon fils. J’ai peur pour leur sécurité », confie le prince désormais installé en Californie.

« La plupart de mes souvenirs sont envahis par les paparazzis (…) Voir à nouveau une femme que j’aime, vivre ce déferlement de haine de la part de la presse. C’est difficile », raconte Harry. Il a par la suite révélé combien de fois les médias britanniques lui ont rendu la vie difficile depuis sa relation avec Meghan.

De son côté, la duchesse et actrice, a avoué qu’elle a vraiment hâte de passer à autre chose. La mère d’Archie et Lilibet a également pris pour cible la famille pour ne pas avoir contré les articles de presse négatifs à son sujet, en disant: « c’était horrible, mais j’ai continué à tenir la ligne, comme ne rien dire. »