Prince Daniel de Suède : inquiétudes autour de sa santé 17 ans après sa greffe de rein

Dix-sept ans après avoir subi une transplantation rénale, le prince Daniel de Suède est à nouveau l’objet de spéculations dans la presse internationale. Des articles, notamment dans la presse allemande et le magazine Bunte, ont relancé des interrogations sur son état de santé, évoquant que son entourage suivrait de près son évolution et la possibilité d’une future greffe.

Ces dernières semaines, plusieurs faits ont alimenté ces rumeurs. Fin janvier, le prince a annulé un engagement sportif prévu de longue date, acte inhabituel pour un membre de la famille royale reconnu pour son implication dans la promotion de l’activité physique. Lors de certaines apparitions officielles, il a par ailleurs été perçu comme plus fatigué qu’à l’accoutumée. Il a également été reçu au centre hospitalier universitaire Karolinska de Stockholm, l’établissement où il avait été opéré en 2009, quelques mois avant son mariage avec la princesse Victoria. Aucune explication officielle n’a été fournie quant à cette visite.

Le prince Daniel souffre d’une maladie rénale chronique d’origine congénitale, diagnostiquée dans sa jeunesse. Sa greffe de rein en 2009, réalisée grâce au don de son père Olle Westling, avait été déterminante pour son état de santé. Lors d’une interview accordée en 2023 à la télévision publique suédoise, il avait remercié son père, assuré qu’il n’avait pas connu de rechute depuis la greffe et rappelé l’importance du don d’organes, sujet qu’il défend avec la princesse Victoria.

Suivi médical et communication officielle

La famille royale suédoise n’a, pour l’instant, publié aucun communiqué signalant un changement de l’état de santé du prince ni annoncé d’ajustement à son agenda. Le prince Daniel est attendu le 11 février à Milan-Cortina pour soutenir les athlètes participant aux Jeux olympiques d’hiver.

Article écrit avec la collaboration de 6Medias.