Prince Andrew n’a pas remboursé les millions prêtés par la famille royale

Écarté de la vie publique royale en 2022 et privé de ses titres et décorations à l’automne 2025 par Charles III, l’ancien duc d’York se retrouve de nouveau mentionné dans l’enquête liée à Jeffrey Epstein, à la suite de la divulgation par la justice américaine de dossiers le concernant. Selon le tabloïd The Sun, Andrew Mountbatten-Windsor aurait contracté un emprunt familial d’environ 12 millions de livres sterling en 2022 pour couvrir un accord financier avec sa principale plaignante.

La bénéficiaire de cet accord était Virginia Giuffre, qui accusait le prince d’agressions sexuelles à son encontre à trois reprises lorsqu’elle était mineure, sous l’emprise du financier Jeffrey Epstein. Le prince a toujours nié ces allégations. En 2022, afin d’éviter un procès aux États-Unis, il a accepté de verser une somme importante à la plaignante.

Des médias britanniques, dont The Sun et Vanitatis, détaillent la répartition des fonds versés par la famille royale pour régler l’affaire : la défunte Elizabeth II aurait contribué à hauteur de 7 millions de livres sterling, 3 millions proviendraient de l’héritage du prince Philip et Charles, alors prince de Galles, aurait apporté environ 1,5 million de livres sterling, accompagnant d’autres membres de la famille. D’après plusieurs sources citées par ces titres, Andrew n’aurait « pas remboursé un seul centime » de cette somme.

Détails financiers et retombées

Pour tenter d’éponger ses dettes, le prince avait envisagé la cession de son chalet de Verbier, en Suisse, estimé à 19 millions de livres sterling, mais la propriété, grevée d’une importante hypothèque, n’aurait finalement dégagé que peu ou pas de marge financière.

Le règlement visait également à empêcher la tenue d’un procès aux États-Unis, scénario susceptible de raviver l’attention sur l’entretien accordé par Andrew à l’émission Newsnight en 2019, au cours duquel il avait soutenu qu’il se trouvait dans un Pizza Express à Woking la soirée des faits allégués, intervention qui avait entaché son image publique.

Virginia Giuffre s’est suicidée en avril 2025 à l’âge de 41 ans. Quelques mois après son décès, ses mémoires, intitulées Nobody’s Girl, ont été publiées dans plusieurs pays et relatent notamment les violences et rencontres traumatiques qu’elle affirme avoir subies, y compris ses rapports avec Andrew.

