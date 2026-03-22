Prince Andrew effectue sa première sortie depuis son arrestation près de Marsh Farm

Le 22 mars 2026, Andrew Mountbatten-Windsor a été repéré en train de promener ses chiens à proximité de Marsh Farm, sur le domaine de Sandringham. Des photographies publiées par le Mirror montrent l’ancien duc d’York accompagné de ses agents de sécurité sur un sentier jouxtant sa nouvelle résidence.

Il s’agit de sa première sortie publique depuis son interpellation et sa mise en garde à vue en février, liée à l’affaire Epstein. Âgé de 66 ans et suivant une thérapie, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après cette garde à vue.

La police londonienne l’a placé sous suspicion d’avoir transmis à Jeffrey Epstein des documents gouvernementaux et des informations confidentielles concernant les marchés britanniques. Il est par ailleurs soupçonné depuis plusieurs années d’avoir participé à des activités de trafic sexuel liées au prédicateur américain. En 2022, sa mère, la reine Élisabeth II, lui avait retiré le style de « HRH ». Selon le texte source, en octobre 2026 son frère, le roi Charles III, lui aurait ensuite retiré les titres de prince et de duc d’York.

Avant le scandale, il résidait depuis 2003 au Royal Lodge, une propriété évaluée à 30 millions de livres sterling. Il a été contraint par le roi Charles III à déménager à Marsh Farm, une ferme modeste du Norfolk qualifiée dans certains articles de « prison » royale. Des travaux ont été effectués avant son installation; la maison compte cinq chambres, deux salles de bains et plusieurs dépendances. Située dans une zone inondable et en dessous du niveau de la mer, la ferme se trouve à environ 3 km du château et à plus de 6 km d’Anmer Hall, la résidence de campagne de William et Kate. Une nouvelle clôture et des dispositifs de sécurité y ont été ajoutés.