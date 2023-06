« Prêt à mourir » avec ses 25.000 hommes, Wagner déclare la guerre à l’armée russe

La guerre est désormais ouverte entre Evgueni Prigojine et le commandement militaire russe. Comme à son habitude, c’est par un message audio diffusé sur Telegram que son patron Evgueni Prigojine a annoncé cette décision hallucinante.

Il n’est pas encore 21 heures, vendredi soir, lorsque l’ancien cuisinier de Vladimir Poutine délivre un message audio sur Telegram, le réseau social qu’il utilise tant. Quelques heures plus tôt, il avait certifié que l’armée russe reculait dans plusieurs secteurs du sud et de l’est de l’Ukraine. «Il n’y a aucun contrôle, il n’y a pas de succès militaires» de Moscou, avait-il asséné. Une analyse, comme à son habitude, aux antipodes des succès revendiqués par le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou et de son chef d’état-major Valéri Guérassimov.

Le chef du groupe paramilitaire Wagner a accusé, vendredi 23 juin, l’armée russe d’avoir mené des frappes meurtrières sur des camps de ses combattants, appelant à se soulever contre le commandement militaire. « Ils ont mené des frappes, des frappes de missiles, sur nos camps à l’arrière. Un très grand nombre de nos combattants ont été tués », a-t-il affirmé dans un message audio diffusé par son service de presse. L’homme d’affaires, surnommé « le cuisinier de Poutine », a dit disposer de « 25.000 » combattants et a appelé les militaires et la population russe à le « rejoindre ». Il s’est toutefois défendu de tout « coup d’État militaire », évoquant plutôt une « marche pour la justice ».

- Publicité-

Le QG et les sites militaires de Rostov « sous contrôle »

En guerre ouverte avec le commandement russe, le patron de la milice Wagner a affirmé, samedi 24 juin, se trouver au quartier général de l’armée à Rostov, centre névralgique des opérations en Ukraine. « Nous sommes au QG, il est 7h30 du matin » (6h30 heure du Bénin), a annoncé Evgueni Prigojine dans une vidéo sur Telegram. « Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l’aérodrome ». « On continue, on ira jusqu’au bout. Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route », a-t-il dans un message audio, se disant « prêt à mourir ».