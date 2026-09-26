Presley Gerber incinéré, la cause de la mort du fils de Cindy Crawford toujours indéterminée

Le corps de Presley Gerber, fils de Cindy Crawford et Rande Gerber, a été incinéré quelques jours après sa mort à l’âge de 27 ans. La cause exacte de son décès n’a toujours pas été déterminée et reste soumise aux investigations médico-légales.

Le certificat de décès indique que le jeune mannequin a été incinéré au Rose Family Funeral Home. La rubrique consacrée à la cause de la mort porte pour le moment la mention « différée », dans l’attente notamment d’examens complémentaires et des résultats toxicologiques.

Presley Gerber est décédé dans un établissement de réhabilitation de Santa Monica, en Californie. Les autorités n’ont jusqu’ici annoncé aucune conclusion définitive permettant d’établir les circonstances médicales précises de sa mort.

Sa famille avait fait part de son immense douleur dans les jours suivant le décès. Presley était l’aîné des deux enfants de Cindy Crawford et de l’homme d’affaires Rande Gerber. Sa sœur, Kaia Gerber, est également mannequin et actrice.

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Une enquête médico-légale toujours en cours

Les résultats des analyses toxicologiques peuvent nécessiter plusieurs semaines avant d’être finalisés. Aucune cause de décès ne peut donc être retenue à ce stade.

Presley Gerber avait suivi les traces de sa mère dans le mannequinat. Il avait notamment travaillé pour plusieurs grandes maisons de mode et participé à des campagnes internationales avant de se faire plus discret ces dernières années.

Les dispositions funéraires de la famille doivent rester privées, tandis que les autorités poursuivent leurs examens.