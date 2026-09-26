Jay-Z se confie sur Beyoncé : « J’avais peur d’être vulnérable »

Jay-Z a livré de nouvelles confidences sur les débuts de son histoire avec Beyoncé. Dans le troisième épisode de sa série documentaire JÄY-Z in 8, le rappeur américain reconnaît avoir longtemps eu du mal à exprimer ses sentiments, au point de dissimuler sa vulnérabilité derrière une attitude qu’il qualifie aujourd’hui d’immature.

À 56 ans, Shawn Carter revient notamment sur une phrase de son morceau 4:44, dans laquelle il évoquait la manière inhabituelle dont sa relation avec Beyoncé avait commencé. Il confirme aujourd’hui que cette séquence était directement inspirée de leur histoire.

« J’avais peur d’être vulnérable », explique-t-il en revenant sur cette période. Le rappeur raconte qu’il lui était difficile de formuler directement ce qu’il ressentait lorsque leur relation est devenue sentimentale.

Il reconnaît également avoir été « immature » à l’époque. Une distance émotionnelle qu’il analyse désormais avec le recul de plus de deux décennies de vie commune.

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Un couple sous les projecteurs depuis plus de 20 ans

Jay-Z et Beyoncé se sont mariés en avril 2008 après plusieurs années de relation. Ils sont aujourd’hui parents de trois enfants : Blue Ivy et les jumeaux Rumi et Sir.

Le couple a déjà abordé publiquement certaines de ses difficultés, notamment à travers leurs albums respectifs. Lemonade, sorti par Beyoncé en 2016, puis 4:44 de Jay-Z l’année suivante, avaient alimenté les discussions autour des infidélités du rappeur et de la reconstruction de leur mariage.

La série documentaire offre désormais à Jay-Z l’occasion de revenir lui-même sur certaines séquences de sa vie et sur la manière dont elles ont nourri ses textes.