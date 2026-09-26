Chadwick Boseman : sa veuve affirme avoir versé plus d’un million de dollars aux parents de l’acteur

Le conflit autour de la succession de Chadwick Boseman connaît un nouvel épisode. Taylor Simone Ledward Boseman, veuve de l’acteur de Black Panther, affirme avoir versé plus d’un million de dollars aux parents de son défunt mari, contestant ainsi les accusations formulées par deux des frères de l’acteur.

Kevin et Derrick Boseman ont engagé une procédure visant à faire retirer à Taylor Simone Ledward son rôle d’administratrice de la succession. Ils lui reprochent notamment une gestion qu’ils jugent insuffisamment transparente et des retards dans la distribution de certains actifs.

La veuve de Chadwick Boseman rejette ces accusations. Dans des documents judiciaires rapportés par la presse américaine, elle soutient que Leroy et Carolyn Boseman, les parents de l’acteur, ont déjà reçu plus d’un million de dollars.

L’affaire porte notamment sur les revenus résiduels liés aux films de Chadwick Boseman, ses droits d’image et de propriété intellectuelle, plusieurs comptes bancaires, des investissements et d’autres actifs constituant sa succession.

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Une succession disputée six ans après sa mort

Chadwick Boseman est mort le 28 août 2020, à 43 ans, des suites d’un cancer du côlon qu’il avait gardé secret pendant plusieurs années.

L’acteur n’avait pas laissé de testament. Une décision judiciaire rendue en 2022 avait prévu un partage de la succession entre sa veuve et ses parents.

Kevin et Derrick Boseman demandent désormais au tribunal d’imposer une comptabilité détaillée de la succession et de remplacer Taylor Simone Ledward comme administratrice. Ces accusations restent contestées par la veuve de l’acteur et devront être tranchées dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.