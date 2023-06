Présidentielle en Turquie: la Commission électorale confirme la victoire de Erdogan

La Commission électorale suprême turque (YSK) a annoncé officiellement la victoire de Recep Tayyip Erdogan au second tour de l’élection présidentielle turque, avec 52,18% des voix. Malgré une forte opposition, Erdogan consolide ainsi son pouvoir pour un nouveau mandat présidentiel.

Ce jeudi, la Commission électorale suprême turque a publié les résultats officiels du second tour de l’élection présidentielle qui s’est déroulée le 28 mai. Recep Tayyip Erdogan a été déclaré vainqueur avec 52,18% des voix, tandis que son principal rival, Kemal Kilicdaroglu, a obtenu 47,82% des voix.

Le président de la Commission électorale suprême, Ahmet Yener, a déclaré que les résultats définitifs ont été transmis au Journal officiel pour publication. Il a également souligné que la clôture de la procédure de vote à l’étranger a eu lieu le 24 mai 2023, quatre jours avant le vote national. Les votes ont été transférés depuis 73 pays, comprenant 151 bureaux de représentation et 16 centres.

Le taux de participation a été remarquablement élevé lors de cette élection présidentielle, avec 88,92% au niveau national et 53,80% au niveau international. Le taux de participation total, incluant les votes nationaux, internationaux et aux postes frontières, s’élève à 87,05%. Ces chiffres témoignent de l’importance accordée par les électeurs turcs à leur droit de vote et à l’exercice démocratique.

La victoire d’Erdogan marque un nouveau mandat présidentiel pour le chef de l’État turc, qui est au pouvoir depuis 2003. Cependant, cette élection n’a pas été sans controverse, avec des critiques concernant le climat politique, les restrictions à la liberté d’expression et l’inégalité des chances entre les candidats.