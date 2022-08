Présidentielle en Angola: bureaux de votes ouverts, le scrutin s’annonce serré

En Angola, les bureaux de vote sont ouverts depuis ce mercredi matin, pour le compte de l’élection présidentielle. Au total, 14 399 391 électeurs ont été recensés pour les élections générales de ce 24 août 2022.

Plus de 14 millions d’Angolais sont appelés aux urnes mercredi pour élire 220 députés et choisir un nouveau président de la République pour la cinquième fois de l’histoire de ce pays. Selon le ministère de l’Administration du territoire, un total de 14 399 391 électeurs ont été recensés pour ses élections générales.

L’opposition soupçonne l’existence de plus de 02 millions de décès et de doublons dans le fichier électoral et invite ses partisans à être attentifs aux bureaux de votes, afin qu’aucune fraude ne soit opérée par le camp adverse.

Huit partis politiques sont en lice, avec un duel attendu entre les deux principaux partis : le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) du président sortant Joao Lourenço et le plus grand parti d’opposition, l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (Unita) l’Unita, de Adalberto Costa Junior, qui a revigoré l’opposition depuis son arrivée à la tête du parti en 2019.

Le MPLA est dirigé par le président Joao Lourenço, élu en 2017 et candidat à un deuxième mandat. Pays sud-africain, l’Angola est riche en pétrole, mais la pauvreté mine l’essentiel de ses 33 millions d’habitants.