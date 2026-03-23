Présidentielle du 12 avril 2026: les points de vote de la diaspora béninois

La Commission électorale nationale autonome a rendu publique la liste officielle des centres de vote à l’extérieur du territoire pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

L’objectif est de permettre permettre aux citoyens béninois établis hors du pays de participer pleinement au scrutin.

En Afrique, plusieurs capitales et grandes villes accueillent des bureaux de vote. Au Sénégal, Dakar dispose de trois postes de vote. En Côte d’Ivoire, Abidjan concentre l’un des dispositifs les plus importants avec vingt-deux postes. Le Nigeria figure également parmi les pays les mieux dotés, avec des centres ouverts à Abuja, Lagos et Ibadan. Des bureaux sont aussi installés au Burkina Faso, au Congo, au Gabon et en Guinée équatoriale, traduisant une couverture régionale relativement large.

En Europe, la France demeure le principal pôle de vote pour la diaspora béninoise. À Paris, vingt postes de vote ont été prévus pour accueillir plus de onze mille électeurs inscrits.

Sur le continent américain, les États-Unis et le Canada sont concernés. Deux postes de vote sont ouverts à Washington DC, un à New York, tandis que Montréal accueille deux postes pour les électeurs inscrits au Canada.

La CENA précise que le scrutin se déroulera le 12 avril 2026, de 7 heures à 16 heures. Pour voter, les électeurs devront obligatoirement présenter une pièce d’identification valide, conformément aux règles en vigueur.

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