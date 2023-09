Présidentielle de 2026: les candidats doivent sortir des partis politiques selon Irénée Agossa

Depuis l’avènement du renouveau démocratique au Bénin, aucun président élu n’est issu d’un parti politique. A 3 ans de la présidentielle de 2026, Irénée Agossa souhaite de tous ses vœux que le prochain président soit un acteur politique.

Est6ce que la réforme du système partisan engagée par le président Patrice Talon pourra-t-il conduire en 2026 à l’élection d’un président de la République qui porte l’idéologie d’un parti politique ? La question préoccupe Irénée Agossa, membre du parti politique Union Progressiste le Renouveau.

Pour l’ancien directeur de l’ex SONACOP, si le successeur du président Patrice Talon n’est pas issu d’un parti politique, la réforme du système partisan aurait échoué. L’acteur politique plaide pour le déclin de l’homme fort au profit de partis politiques forts capables de produire des cadres qui puissent porter sa vision.

- Publicité-

Le président de l’ex parti Restaurer La Confiance rappelle que la vision du chef de l’état en initiant et en soutenant la réforme du système partisan est de permettre le regroupement des partis politiques pour en faire des entités fortes qui porteront le développement du pays. Irénée Agossa invite donc au débat au sein des partis politiques afin que l’individu ne domine plus les partis mais que ces derniers se montrent plus forts pour proposer des acteurs de changement.

« Il faut des institutions fortes et il faut que les partis politiques deviennent des institutions qui produisent des cadres, des hommes capables de faire le développement« , soutient-il.

.