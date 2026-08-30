Présidentielle 2027 en France : Olivier Faure candidat à la primaire du camp social-démocrate

Olivier Faure a annoncé aux députés socialistes qu’il se présenterait à la primaire du camp social-démocrate en vue de l’élection présidentielle française de 2027, selon un message consulté par l’AFP. Le premier secrétaire du Parti socialiste entre ainsi officiellement dans une compétition déjà engagée.

Sa prise de parole publique était annoncée pour dimanche 30 août 2026 au journal de 20 heures de TF1. TF1 Info présentait cette intervention comme le moment choisi pour officialiser sa candidature devant le grand public.

Avant cette annonce, Raphaël Glucksmann, Philippe Brun, Jérôme Guedj et Ségolène Royal figuraient déjà parmi les candidatures évoquées pour cette primaire. Le scrutin doit départager plusieurs personnalités issues du Parti socialiste, de Place publique et de la Gauche républicaine et socialiste.

Les deux tours de cette primaire sont prévus les 9 et 10 octobre 2026, puis les 16 et 17 octobre 2026.