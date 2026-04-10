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Présidentielle 2026 : Wadagni met en avant le rôle de Djogbénou dans son projet « Plus Loin, Ensemble »

À la veille du scrutin, Romuald Wadagni a dévoilé publiquement l’apport du président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou, dans l’élaboration de son projet de société.

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Politique
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Présidentielle 2026 : Wadagni met en avant le rôle de Djogbénou dans son projet « Plus Loin, Ensemble »
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En meeting de clôture de campagne à Cotonou, le candidat de la mouvance à la présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Wadagni, a salué la contribution de Joseph Djogbénou à son projet de société intitulé « Plus Loin, Ensemble ».

Devant ses partisans mobilisés à Gbégamey, le candidat a souligné l’implication du président de l’Assemblée nationale dans la conception de certaines parties clés de son programme.

Selon lui, cette contribution concerne notamment les aspects liés aux libertés publiques, à la gouvernance et à la démocratie. « Tout ce qui est mis dans la partie Liberté fondamentale, gouvernance et démocratie, il est géniteur de toutes les idées », a confié Romuald Wadagni.

Par cette déclaration, le candidat met en avant le rôle intellectuel et stratégique joué par Joseph Djogbénou dans la structuration de son offre politique.

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