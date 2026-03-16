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Présidentielle 2026: Sacca Fikara, figure de l’opposition, rallie le camp de Wadagni

À quelques semaines du scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2026, un ralliement politique notable a été enregistré dans le paysage politique béninois. Sacca Fikara, cadre du parti d’opposition Les Démocrates, a officiellement rejoint la liste des soutiens de Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection présidentielle.

Jusqu’ici identifié à l’opposition, Sacca Fikara a fait connaître publiquement son choix politique lors d’une activité de soutien à la candidature de Wadagni. Sa présence aux côtés du candidat de la majorité et de son colistier Mariam Chabi Talata traduit un changement de cap qui illustre, selon les observateurs, la dynamique des soutiens à mesure que la campagne s’annonce.

Ce ralliement s’inscrit dans un contexte où les alliances et déclarations de soutien constituent des éléments importants de la stratégie des candidats, dans un paysage politique où seuls deux tickets ont été validés pour le scrutin d’avril 2026.

Sacca Fikara, auparavant associé au parti Les Démocrates, apporte ainsi sa voix à la candidature de Wadagni, marquant une évolution dans les appuis politiques en vue de l’élection.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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selon les derniers développements, l’ancien député ne fait qu’anticiper les manœuvres de sa formation politique qui s’apprêterait selon les indiscrétions pour « rentrer dans le rang ».

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