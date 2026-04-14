Présidentielle 2026 : Paul Hounkpè obtient 5,95 % des voix selon les grandes tendances

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié dans la nuit du 14 avril les grandes tendances du scrutin présidentiel. Le candidat Paul Hounkpè est crédité de 5,95 % des suffrages, loin derrière le duo Wadagni–Talata.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié dans la nuit du lundi au mardi 14 avril, les grandes tendances de la présidentielle du 12 avril 2026. Selon l’organe électoral, le candidat Paul Hounkpè a obtenu 269 433 voix, soit 5,95 % des suffrages exprimés.

Ces résultats reposent sur un niveau avancé de traitement des données. En effet, « l’état de la centralisation a permis de valider les données de quinze mille huit cent quatorze (15 814) postes de vote sur dix-sept mille quatre cent soixante-trois (17 463), soit un taux de traitement de 90,55 %, constituant une base statistique exhaustive ».

Dans ces conditions, la CENA estime que l’issue du scrutin ne fait plus de doute. Elle précise que « l’écart de voix entre les duos de candidats en présence (…) rend l’issue du scrutin mathématiquement irréversible dès cette étape ».

Face à lui, le duo formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata arrive largement en tête avec 4 252 347 voix, soit 94,05 %.

Sur le plan de la participation, 4 640 354 électeurs ont voté sur un total de 7 897 287 inscrits, soit un taux de participation de 58,75 %. Les suffrages valablement exprimés s’élèvent à 4 522 756, contre 117 598 bulletins nuls.

Selon la CENA, le scrutin s’est déroulé dans un climat globalement calme, malgré « quelques velléités de perturbations signalées dans certaines localités du nord du pays », rapidement contenues par les forces de défense et de sécurité.

En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, ces grandes tendances donnent une image claire de la performance électorale de Paul Hounkpè lors de cette élection présidentielle.