Présidentielle 2026: la plateforme BUS échange avec les responsables étudiants

Le Coordonnateur national de la plateforme Bénin Uni et Solidaire (BUS) a reçu ce vendredi matin les dirigeants de trois organisations étudiantes. Une rencontre consacrée à la présentation des objectifs de la plateforme et à la mobilisation de la jeunesse estudiantine autour de la candidature de Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata en vue de la présidentielle d’avril 2026.

Le Coordonnateur national de la plateforme Bénin Uni et Solidaire (BUS) a reçu ce vendredi matin les dirigeants de trois organisations étudiantes. Une rencontre consacrée à la présentation des objectifs de la plateforme et à la mobilisation de la jeunesse estudiantine autour de la candidature de Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata en vue de la présidentielle d’avril 2026.

La plateforme Bénin Uni et Solidaire (BUS) poursuit son travail d’ancrage auprès des différentes composantes de la société. Ce vendredi matin, son Coordonnateur national, Christian Yenoussi, a accueilli une délégation de responsables des principaux syndicats étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi.. La rencontre a réuni Malius Gbegnon, président de l’Union Nationale des Étudiants du Bénin (UNEB), Oladélé Yenou, dirigeant de l’Union Nationale des Scolaires et Étudiants du Bénin (UNSEB), ainsi que Christian Fiacre Avocès, secrétaire général de la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin (FNEB).

Au cœur des échanges : la présentation de la mission et des ambitions de la plateforme Bénin Uni et Solidaire, qui cherche à renforcer sa présence sur le terrain et à mobiliser différents acteurs autour de ses initiatives. À l’issue des discussions, les représentants étudiants ont manifesté leur disponibilité à accompagner les responsables de la plateforme dans leurs actions de sensibilisation, notamment auprès de la communauté estudiantine. Selon eux, une part importante des étudiants béninois n’a encore jamais participé à un scrutin, d’où l’importance d’encourager leur implication dans la vie citoyenne.

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