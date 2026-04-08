Présidentielle 2026: « le BUS en marche » envahit Godomey pour le sacre de Romuald Wadagni

Dans la course à la présidentielle 2026, la plateforme BUS a intensifié mardi sa tournée à Godomey pour porter haut les couleurs du duo Wadagni-Talata. Sur cinq sites visités, les populations ont affiché un enthousiasme débordant pour le projet de société « Plus loin, ensemble », prêtes à marcher ensemble vers la victoire et à inaugurer dimanche prochain une nouvelle ère pour le Bénin. »

Ce mardi, la caravane « le BUS en marche » a poursuivi sa tournée dans la commune de Godomey, multipliant les points de contact avec les populations. De Gbègnigan à Fignonhou, en passant par Xwlacomè, Dèkoungbé et Kanglouè, les équipes de campagne ont sillonné cinq sites, au plus près des habitants.

Présidentielle 2026: la déferlante BUS envahit Godomey pour le sacre de Wadagni

À chaque étape, l’accueil s’est voulu chaleureux. Curieux et sympathisants se sont rassemblés pour échanger, écouter et découvrir davantage le projet porté par le candidat Romuald Wadagni, articulé autour du slogan « Plus loin, ensemble ». Une formule qui, sur le terrain, semble trouver un écho auprès d’une partie de l’électorat.

Christian Yenoussi, coordonateur national du BUS

Dans les rangs des soutiens, l’optimisme est de mise. Les militants évoquent une « nouvelle ère » à portée de main et affichent leur détermination à accompagner le duo Wadagni–Talata jusqu’au scrutin. « Aller jusqu’à la gare » : l’expression revient comme un mot d’ordre, symbole d’un objectif commun à atteindre dès le vote de dimanche prochain. À l’approche du rendez-vous décisif, cette campagne de terrain illustre la volonté du tandem de consolider son ancrage populaire. Dans une présidentielle où chaque voix comptera, la bataille de proximité pourrait bien faire la différence.

Présidentielle 2026: la déferlante BUS envahit Godomey pour le sacre de Wadagni



