Présidentielle 2026 au Bénin: Wadagni proche du plein carton de ralliements, seuls le PCB, le RE et le GSR résistent

À l’approche de l’élection présidentielle d’avril 2026, une réalité s’impose progressivement dans le paysage politique béninois: Romuald Wadagni fait désormais face à un champ politique largement verrouillé, où seuls subsistent encore quelques partis non officiellement alignés à sa candidature.

Parmi eux figurent le Parti Communiste du Bénin, le parti Restaurer l’Espoir de l’ancien ministre Candide Azannaï et le parti la Grande Solidarité Républicaine présidé par Vissetogbé Guédou qui donne déjà des signaux de son ralliement.

Ces partis ne se sont pas ralliés. Ils représentent, à ce stade, les derniers îlots politiques encore en dehors de la dynamique dominante autour du candidat de la mouvance au pouvoir.

Un succès qui dépasse la personne du candidat

Si la jeunesse du candidat, son parcours technocratique et son projet de société sont régulièrement mis en avant par ses soutiens, l’ampleur du phénomène ne peut être comprise sans intégrer le cadre légal actuel.

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Les réformes du système partisan ont profondément réduit les marges de manœuvre des partis politiques, en particulier ceux qui refusent tout alignement stratégique ou toute fusion dans un grand ensemble.

Le régime juridique en vigueur impose une trêve politique de fait, limite les possibilités de repositionnement électoral et fragilise durablement les formations qui choisissent l’isolement. Pour nombre d’acteurs, ne pas s’adosser à un pôle dominant équivaut désormais à une mise en sommeil, voire à une disparition progressive d’autant plus que tout parti politique qui ne participe pas à plusieurs élections successives cesse d’exister légalement.

Ainsi, les partis qui restent en dehors de la dynamique Wadagni se retrouvent ainsi confrontés à une alternative claire: s’aligner, survivre en marge, ou s’effacer du jeu politique. Dans ce contexte, le soutien massif observé autour du candidat de la mouvance apparaît moins comme un raz-de-marée idéologique que comme une réponse rationnelle à une contrainte institutionnelle forte.

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Ce verrouillage du champ politique explique pourquoi le « plein carton » enregistré par Romuald Wadagni n’est pas seulement le fruit d’une performance individuelle, mais aussi celui d’un système qui récompense l’alignement et pénalise durablement la dissidence.

Des ralliement qui inquietent

À quelques semaines du scrutin du 12 avril 2026, la présidentielle béninoise se déroule donc dans un environnement où le pluralisme partisan est fortement encadré. Les derniers partis non alignés apparaissent davantage comme des poches de résistance symbolique que comme de véritables alternatives capables de peser sur l’issue de la mobilisation de l’électorat, l’enjeu majeur de cette présidentielle.

Dans ce contexte, le véritable enjeu de l’après-élection pourrait moins porter sur la victoire elle-même que sur la capacité du système politique à se régénérer, à absorber les frustrations et à éviter que l’uniformisation ne se transforme, à terme, en fragilité démocratique.