Présidentielle 2026 au Bénin : Les Démocrates annoncent leur participation active à la campagne

Réunie ce vendredi, la Coordination nationale du parti Les Démocrates a décidé de s’impliquer activement dans la campagne électorale en vue de la présidentielle du 12 avril 2026. Le parti entend ainsi prendre part au débat politique autour de ce scrutin.

Réunie ce vendredi, la Coordination nationale du parti Les Démocrates a décidé de s’impliquer activement dans la campagne électorale en vue de la présidentielle du 12 avril 2026. Le parti entend ainsi prendre part au débat politique autour de ce scrutin.

Le parti d’opposition Les Démocrates a décidé de s’engager dans la campagne électorale pour l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026 au Bénin. La décision a été prise à l’issue d’une réunion de la Coordination nationale tenue ce jour.

Selon les responsables du parti, cette orientation vise à permettre à la formation politique de participer activement aux échanges politiques qui marqueront cette période électorale et de mobiliser ses militants sur le terrain.

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Cette annonce intervient dans un contexte particulier pour le parti, marqué par une transition à sa tête. Après la démission de l’ancien président du parti, l’intérim à la présidence est désormais assuré par le premier vice-président, Éric Houndété.

Pour cette élection présidentielle, deux duos de candidats sont en lice. Il s’agit du tandem de la mouvance présidentielle formé par le ministre de l’Économie et des Finances Romuald Wadagni et la vice-présidente Mariam Chabi Talata.

De son côté, le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent participe également au scrutin avec le duo Paul Hounkpè – Judicaël Hounwanou.

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Selon le calendrier électoral, la campagne officielle doit débuter le 27 mars 2026 sur l’ensemble du territoire national.

Pour rappel, le parti Les Démocrates ne prendra pas part directement à l’élection présidentielle du 12 avril 2026. La formation politique n’a pas pu présenter de candidat, faute d’avoir obtenu le nombre de parrainages requis.