Présidentielle 2026 au Bénin : la Cour livre les résultats définitifs ce jeudi

À la suite de la publication des tendances par la CENA, la Cour constitutionnelle rendra publics ce jeudi 16 avril 2026 à 15 heures les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril.

La dernière phase du processus électoral s’ouvre ce jeudi au Bénin avec la proclamation officielle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 par la Cour constitutionnelle. L’audience solennelle est prévue à 15 heures au siège de l’institution à Cotonou. Cette annonce intervient quelques jours après la diffusion des tendances provisoires par la Commission électorale nationale autonome (CENA), qui a assuré la centralisation et la publication des résultats issus des bureaux de vote.

Dans son communiqué publié ce mercredi, la haute juridiction a rappelé qu’elle agit conformément aux textes en vigueur, notamment les articles 49 de la Constitution et 142 du Code électoral, qui lui confient la mission de proclamer les résultats définitifs après les opérations de compilation menées par la CENA.

Sauf changement majeur à l’issue d’éventuels contentieux, les chiffres annoncés par la CENA devraient être confirmés. Ceux-ci donnent Romuald Wadagni largement en tête avec 94,05 % des suffrages valablement exprimés, contre 5,95 % pour son adversaire, Paul Hounkpè, candidat de la FCBE.

À l’issue de cette proclamation, Romuald Wadagni devrait être officiellement élu président de la République, mettant fin au processus électoral engagé depuis plusieurs mois.