Présidentielle 2026 au Bénin : la CENA s’active pour éviter les retards à l’ouverture des bureaux de vote

À quelques jours de la présidentielle de 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a annoncé des mesures pour corriger les insuffisances observées lors des précédents scrutins. Dans une interview accordée à Bip Radio, le conseiller électoral François Abiola a évoqué des solutions concrètes, notamment face aux aléas climatiques et aux défis logistiques.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) entend améliorer l’organisation de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, en particulier en ce qui concerne l’ouverture à l’heure des bureaux de vote.

Invité de Bip Radio, le conseiller électoral François Abiola a reconnu des insuffisances lors des précédentes opérations électorales en particulier les élections législatives et communales du 11 janvier 2026. « Il y a eu des ratés, surtout […] par rapport au matériel des zones méridionales », a-t-il déclaré, pointant notamment des difficultés logistiques.

Pour éviter la répétition de ces dysfonctionnements, la CENA affirme avoir pris des dispositions anticipatives. L’une des principales préoccupations reste la météo, notamment les pluies susceptibles de perturber l’acheminement du matériel électoral. « On est en train de prendre des précautions pour que, s’il y a de la pluie […] on ne connaisse pas ce qui s’est passé », a expliqué le conseiller, avant d’ajouter : « Je suis sûr qu’on n’aura pas ça ».

Parmi les mesures annoncées figure la protection du matériel sensible. « On a essayé de faire des bâches pour les mettre à l’abri, au cas où il y a la pluie », a précisé François Abiola. L’objectif est de sécuriser les équipements électoraux jusqu’à leur arrivée dans les centres de vote.

La CENA assure également renforcer l’organisation du transport et de la distribution du matériel. « Avant que le dernier matériel ne rentre dans le camion […] on va faire face à ça, pour qu’il n’y ait pas de ratés », a-t-il insisté.

Ces mesures interviennent dans un contexte de préparation intensifiée du scrutin. Pour le bon déroulement de l’élection, la CENA a recruté plusieurs catégories d’agents électoraux, notamment les Points focaux communaux (PFC), les coordonnateurs d’arrondissement ou de zone (CA/CZ), leurs assistants (ACA/CZ) ainsi que les membres de poste de vote (MPV).

Par ailleurs, le fichier électoral a connu une évolution. Le nombre d’électeurs est passé de 7 834 608 en janvier à 7 897 287 attendus pour le 12 avril 2026, soit une augmentation de 62 679 électeurs.