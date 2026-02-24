Présidentielle 2026 au Bénin : Assan Seibou nommé directeur de campagne du duo Wadagni-Talata

La mouvance présidentielle a confié la direction de la campagne du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata à Assan Seibou. Un choix stratégique pour piloter une organisation électorale présentée comme solide et bien structurée.

La machine électorale du duo Wadagni-Talata a désormais son chef d’orchestre. Selon le document dévoilant l’architecture de campagne, Assan Seibou est nommé directeur de campagne.

À ce poste clé, il aura la responsabilité de coordonner l’ensemble des activités électorales sur le terrain et au niveau national. Il supervise notamment une coordination nationale composée de plusieurs figures politiques connues, dont Luc Atrokpo, Benoît Dato et Chantal Ahyi.

L’organisation repose également sur 24 coordinations couvrant toutes les circonscriptions électorales du pays, avec des responsables départementaux. À cela s’ajoutent trois pôles techniques : médias, logistique et finances, chargés d’appuyer le déploiement de la campagne.

