Portée par une mobilisation populaire inédite, la plateforme BUS a réussi à réconcilier Bantè, une commune longtemps en retrait avec les urnes, en faveur du duo Wadagni–Talata à l’approche du scrutin du 12 avril.

À Bantè, la ferveur populaire a changé de camp. Dans l’après-midi du 26 mars 2026, la plateforme Bénin Uni et Solidaire (BUS), avec l’appui du Fan Club Alafia, a réussi un pari audacieux : remobiliser une commune longtemps marquée par les séquelles des tensions post-électorales de 2019. Sur la place du rassemblement, toutes les composantes socioprofessionnelles ont répondu présentes : sages, notables, autorités locales, chasseurs, agriculteurs, artisans… Une démonstration de force saluée par le président du comité d’organisation, Frédéric OHOUBONON, qui a loué « la démarche inclusive de BUS et son efficacité dans l’accompagnement du duo Wadagni-Talata ».

Présidentielle 2026: à Bantè, la mobilisation du BUS relance la ferveur électorale

Dans une commune réputée prudente face aux urnes, l’enjeu était clair : rallumer la flamme électorale. Et le message est passé. Entre libations traditionnelles conduites par Baba LEKON — invoquant les ancêtres « pour la réussite du meeting et la victoire du duo Wadagni-Talata » — et appels à l’engagement citoyen, la mobilisation a pris des allures de tournant politique. La jeunesse, en première ligne, a donné le ton. « Allez dans les maisons, dans les foyers et demandez à vos parents, à vos femmes, à vos amis de sortir massivement le 12 avril pour voter », a lancé son représentant, traduisant une détermination nouvelle.

Présidentielle 2026: à Bantè, la mobilisation du BUS relance la ferveur électorale

Présent sur place, le coordonnateur national de BUS, Christian Yenoussi, a rappelé l’ambition du mouvement : « BUS est une dynamique nationale qui se veut un trait d’union entre les populations et les gouvernants ». Avant d’ajouter : « Nous voudrions désormais servir de pont entre la commune de Bantè et les gouvernants de sorte à ce qu’elle ne soit plus du reste… »

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e coordonnateur national de BUS, Christian Yenoussi

À mesure que les fanions aux couleurs de BUS flottaient et que les sourires illuminaient les visages, un constat s’imposait : la plateforme a réussi son opération de reconquête. Dans ce bastion réputé acquis à l’opposition, l’affluence massive observée ce jour-là a des allures de signal fort. Pour beaucoup, Bantè ne sera plus en retrait. Mieux, la jeunesse promet un taux de participation inédit. À quelques jours de la présidentielle, BUS semble avoir réussi un véritable coup politique : replacer une commune stratégique au cœur du jeu électoral.