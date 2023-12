«Préserver le sperme d’Abedi Pelé pour produire des footballeurs talentueux pour le Ghana »

-Publicité-

Le président de l’Union des Supporters du Ghana a appelé le gouvernement à parvenir à un accord avec Abedi Ayew ‘Pele’ pour que son sperme soit préservé et utilisé pour produire d’autres footballeurs talentueux.

Abraham Boakye, plus connu sous le nom de One Man Supporter, estime que l’ancien vainqueur de l’UEFA Champions League possède des gènes spéciaux pour produire des footballeurs. Il a expliqué que le fait que les trois fils d’Abedi – Andre, Jordan et Rahim, soient tous des footballeurs professionnels conforte sa théorie.

« Pour moi, donner naissance à quatre enfants et en retirer trois footballeurs… J’ai dit la dernière fois que le gouvernement devrait parvenir à un accord avec lui [Abedi Pelé] et indemniser Maha, sa femme. puis récupérez le sperme de Maestro et conservez-le à la maison vitale de Tema », a-t-il déclaré sur Angel TV, cité par Ghanaweb.

« Ainsi, les femmes qui ont besoin de sperme pour accoucher l’utiliseront. Au moins, nous pourrions avoir 10 footballeurs sur 100 bébés. Nous aurons un sperme de joueur Abedi dédié. Nous devrions essayer de lui rendre hommage« , a-t-il ajouté.

Abedi Ayew, surnommé Pelé, était un trésor national dans les années 1980 et 1990 et faisait partie de l’équipe qui a remporté le dernier trophée de la CAN du pays en 1982. Il a également été nommé footballeur africain de l’année à trois reprises et a remporté la Ligue des champions de l’UEFA avec l’Olympique de Marseille.

Le frère d’Abedi, Kwame Ayew, était également membre de l’équipe nationale du Ghana dans les années 2000 et a participé à la CAN. Trois de ses enfants, Rahim, Jordan et Andre, ont également joué pour les Black Stars.