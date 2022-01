Présentation de vœux à Talon: l’essentiel du message des institutions de la République

Le président de la République a reçu ce vendredi 21 Janvier 2022 les vœux de nouvel an des institutions de la République. L’exercice est revenu au président de l’assemblée nationale, Louis Vlavonou de délivrer au nom de l’ensemble des présidents des institutions de la République, les bons vœux au chef de l’Etat.

Dans leur message de vœux, les institutions de la République ont d’abord félicité le chef de l’Etat qui, grâce à sa détermination et son leadership a su implémenter une politique qui a permis au pays d’avoir des succès tangibles malgré la crise internationale qui a secoué tous les pays du monde.

« L’année 2021 a été une année difficile pour la plupart des pays dans le monde. Mais grâce à votre gouvernance éclairée et à votre sens d’anticipation, elle a laissé des empreintes positives pour notre pays. Ainsi, en dépit des situations de crise, liée entres autres aux effets de la Covid19…vous avez su par une politique réaliste engranger pour le Bénin, une multitude de succès qui force l’admiration« , a indiqué les institutions de la République à travers le message lu par leur porte parole.

Au titre desdits succès décrochés par le président Patrice Talon en 2021, les institutions de la République ont évoqué, l’organisation réussie de l’élection présidentielle de 2021 qui a permis permis au chef de l’Etat de se faire réélire pour un second mandat.Grâce toujours à la politique intelligente du chef de l’Etat, précise les institutions de la République, le Bénin a réussi au cours de l’année 2021 à obtenir la restitution par la France, des œuvres culturelles pillées lors de la période coloniale.

Les institutions de la République ont également félicité le chef de l’Etat pour la bonne collaboration qu’il a su entretenir avec elles pour faire face aux défis qui se posent au pays. « Les institutions vous en félicite et souhaitent vivement que cela puisse continuer pour le bonheur de la République et de notre peuple« .

Pour sa part, l’assemblée nationale s’engage à continuer à accompagner le gouvernement pour la réalisation des grands chantiers de développement du pays. Dans cet accompagnement, l’assemblée nationale va poursuivre le contrôle parlementaire des entreprises publiques conformément au règlement intérieur de l’institution. Les autres institutions de la République réaffirment également leur engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme.

« Monsieur le président de la République, en vous remerciant très sincèrement pour les pertinentes réformes qui propulsent notre pays au rang des nations qui tutoient le développement, je voudrais vous formuler pour l’année 2022, au nom de tous les présidents des institutions de la République, mes sincères vœux de paix, de bonne santé, de prospérité et de succès pour vous-même, pour votre épouse, notre chère maman Claudine et votre famille ainsi qu’à l’ensemble de vos collaborateurs. Qu’il plaise à dieu tout puissant de vous inspirer davantage dans votre haute mission républicaine, de continuer à vous assister en tout temps et en tout lieu. Monsieur le président, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Que Dieu vous bénisse et bénisse notre pays, Je vous remercie. », a conclu les institutions de la République.

Précisons que cette tradition de présentation de veux au chef de l’Etat, concerne trois corps constitués. En dehors des institutions de la République, le président de la République va également recevoir les bons vœux du corps diplomatique accrédité au Bénin et ceux des forces armées du pays.

La réponse de Patrice Talon aux vœux des institutions

Le chef de l’Etat, le président Patrice Talon n’est pas resté indifférent aux bons vœux formulés par les institutions de la République à son endroit, à l’endroit de sa famille et de ses collaborateurs. » Je voudrais avant tout propos, vous remercier de prendre part à cet exercice républicain et vous dire combien je suis sensible aux vœux chaleureux que vous venez d’adresser à l’endroit de mon gouvernement, de ma famille et de ma personne », a répondu le chef de l’Etat.

Pour ce qui est des points positifs évoqués par les institutions et qui seraient à l’actif de la politique éclairée du président de la République, Patrice Talon dans sa réponse rassure que ces points positifs connus par le Bénin durant l’année 2021 sont au mérite de nous tous.

« Si pendant longtemps, nos déviances ont eu pour effet de fragiliser l’Etat, nous avons commencé maintenant à inverser cette tendance. C’est ce qui permet désormais d’observer partout l’impact de l’action publique au profit de la modernisation de notre pays. Avec abnégation, nous œuvrons à la restauration de l’autorité de l’Etat. Nous menons une lutte assidue contre l’impunité et la mauvaise gouvernance« , indique le président de la République

Le président de la République s’est ensuite évertué à faire une synthèse des bilans de ses réalisations au cours de l’année 2021. Le chef de l’Etat n’a pas omis d’évoquer la tenue des présidentielles de 2021 qui marque le renforcement de la culture démocratique du Bénin ainsi que les réformes constitutionnelles qui ont conduit en Octobre 2019 au dialogue politique.

Pour la poursuite de la conduite de l’action publique, le président Patrice Talon a rappelé le programme d’action gouvernementale pour la période 2021-2026 qui met un accent particulier sur le social. Pour le chef de l’Etat, les années à venir s’annoncent décisives pour pousser davantage le développement du pays pour la fierté de ses enfants. Et sur ce, il voudrait continuer à compter sur les institutions de la République.