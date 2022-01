Bénin: le chef de l’Etat reçoit les vœux des institutions de la République ce vendredi

Après avoir reçu les vœux formulés à son endroit et à l’endroit de sa famille, le président Patrice Talon va revenir certainement sur les ambitions qu’il nourrit pour la nation pour les années à venir et qui sont organisées dans son programme d’action du gouvernement pour la période 2021-2026 (PAG2).

Tour à tour, les représentants de chacune des institutions prendront la parole, comme il est de coutume, pour présenter leurs vœux au président Talon et à sa famille. Ils profiteront de cette tribune pour féliciter le chef de l’exécutif pour les différentes réformes opérées (celles déjà réalisées et qui portent déjà leurs fruites et celles en cours).

La cérémonie qui est programmée pour le vendredi 21 janvier 2022 verra défiler le collège des présidents d’institution, les ministres, les ambassadeurs accrédités au Bénin, le nonce apostolique et les hauts gradés de la Police et de l’Armée. C’est désormais une tradition à laquelle la République sacrifie chaque année.

Après avoir adressé ses vœux du nouvel an au peuple béninois à travers son message à la nation du 29 Décembre dernier, le président de la République, SEM Patrice Talon va recevoir à son tour les vœux des membres de son gouvernement, du corps diplomatique, des institutions de la République et du haut commandement militaire.

