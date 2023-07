Préparation CDM 2023 (F): la Zambie s’offre l’Allemagne dans un match fou

-Publicité-

Dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde féminine 2023, la Zambie et l’Allemagne s’affrontaient ce vendredi soir en amical. Une rencontre spectaculaire qui s’est soldée par une victoire (3-2) des zambiennes. De bons augures avant le début du Mondial prévu le 20 juillet prochain.

La Coupe du monde féminine 2023 se déroulera du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle Zélande. A quelques semaines de la compétition, les équipes qualifiées pour le tournoi continuent leur préparation. C’est le cas de la Zambie et de l’Allemagne qui s’affrontaient ce vendredi soir en amical. Une rencontre qui aura offert un spectacle des plus plaisant au public venu au stade Sportpark Ronhof de Fürth (Allemagne).

Après un premier acte nul et vierge, la seconde période offrait une pluie de buts. La Zambie ouvrait d’abord le score par le biais de Barbra Banda (1-0, 48e), avant de faire le break dans la foulée sur une réalisation de Racheal Kundananji (2-0, 54). Devant leurs publics, les locaux vont réagir en toute fin de rencontre et revenir totalement dans le match avec deux buts signés Léa Schuller (2-1, 90+1) et Alexandra Popp (2-2, 90+10).

La rencontre aurait dû se terminer sur ce score nul de deux buts partout, mais c’était sans compter sur Barbra Banda qui s’offrait un doublé dans les tous derniers instants de la partie et par la même occasion offrait la victoire (3-2) à la Zambie. Un succès important pour la confiance des Cuppers Queens, qui évolueront dans le groupe C de la Coupe monde féminine 2023, en compagnie de l’Espagne, du Japon et du Costa Rica.

