Préparatifs préliminaires Coupe CAF: Buffles FC et Nigelec dos à dos

Buffles FC se déplaçait ce mercredi sur la pelouse de Nigelec dans le cadre des préparatifs des préliminaires de la Coupe CAF. Et à l’arrivée, les deux équipes se sont quittées sur un score nul (0-0).

Vice-champion du Bénin, Buffles FC disputera également cette saison les compétitions interclubs de la CAF. Le club du septentrion est en lice pour la phase finale de la Coupe de la Confédération. L’équipe béninoise affrontera le club sierra léonais de Kallon FC en premier tour préliminaire.

Et pour mener à bien cette mission, Buffles FC a négocié deux rencontres amicales face aux clubs nigériens Nigelec et l’AS Douane. Le premier a été disputé ce mercredi au stade Seyni Kountché de Niamey. Un premier test face aux électriciens de Nigelec qualifiés pour les préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF. Et les deux équipes se sont séparées sur le score de zéro but partout.

Le vendredi 19 Août prochain, toujours sur les mêmes installations, le club de Parakou va défier l’AS Douane qualifié aussi pour les préliminaires de la Coupe CAF.

Pour rappel, les matchs du premier tour préliminaire de la Coupe CAF se dérouleront en double confrontation avec la phase aller qui aura lieu du 9 au 11 septembre et entre le 16 et le 18 septembre pour les rencontres retour. Ensuite, le deuxième tour préliminaire se tiendra du 7 au 9 octobre (aller) et du 14 au 16 octobre (retour). En cas de qualification au second tour, Buffles FC se mesurera au vainqueur de l’autre rencontre entre les égyptiens de Future FC et les ougandais de Bul FC.