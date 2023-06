Préparatifs CHAN 2024: 30 Eperviers locaux convoqués pour un stage

Le sélectionneur national Jonas Kokou Komla a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le stage de préparation, dans le cadre des éliminatoires du championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2024. 30 Eperviers locaux ont été appelés par le technicien togolais.

A l’instar des autres pays en course pour la qualification au championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2024, le Togo prépare activement les éliminatoires de cette compétition continentale. Un tournoi réservé aux joueurs évoluant dans un club de leur championnat local. Les Eperviers A’ seront en regroupement ce dimanche pour un stage d’une semaine (25 juin au 2 juillet 2023). Selon la Fédération togolaise de football, ce regroupement sera marqué par deux matchs d’entraînement pour permettre aux joueurs de se préparer au mieux et permettre au staff technique de retenir ceux qui pourront participer à la prochaine campagne.

Pour l’occasion, le sélectionneur national, Jonas Komla, a dévoilé sa liste des joueurs retenus. Le technicien togolais a fait appel à 30 Eperviers dont la plupart évolue dans les clubs d’ASKO et ASCK. On retrouve notamment les habitués tels que Womé Dové, Agbotcho Magnime Fabrice, Novon Efoe, Akoro Bilali, Ouattara Moutalabou, Yéré Justin, Amekoudi Kokouvi Dodzi, Ekoue Folly ou encore Mani Ougadja.

Eliminé au deuxième tour lors des qualifications pour le CHAN 2022 en Algérie, le Togo veut cette fois-ci valider son ticket pour la phase finale. « Nous avons analysé attentivement notre parcours lors des dernières éliminatoires du CHAN et nous en avons tiré des leçons précieuses. Nous nous efforçons d’améliorer tous les aspects de notre jeu et de renforcer notre esprit d’équipe. Notre objectif est de nous qualifier pour le CHAN 2024 et de représenter fièrement notre pays sur la scène continentale », a déclaré le coach Jonas Kokou Komla.

Voici la liste des 30 joueurs convoqués :

Gardiens de Buts (03) : OURO-GNENI Wassiou (ASCK), KAGBATAWOULI Mazameso Fabrice (DYTO), SAMA Mahadiou (ASKO) ;

Défenseurs (10) : DZASSI Maurice (DYTO), BODE Abdoul-Sabourh (ASCK), OURO WETCHIRE Aboudou-Moutalebi (ASCK), AMOUZOU Roland (ASKO), AGBOTCHO Magnime Fabrice (ASKO), IDRISSOU Hadi (DYTO), HOLETE Benjamin (ASCK), EKOUE Folly (TAMBO), AMA TCHOUTCHOUI Kangnivi (ASKO), DOUHADJI Joseph (AS OTR) ;

Milieux (08) : KPATAÏ Emmanuel (DYTO), MANI Ougadja (ASCK), ABBUY Kwakou Thierry (ASKO), WOME Séname Dové (ASKO), NOVON Efoe (ASKO), AMEKOUDI Kokouvi Dodzi (ASCK), OURO-GAFO Souleymane (GOMIDO), SADJO Bruno (SEMASSI) ;

Attaquants (09) : OURO-BODI Harissou (ASKO), AKORO Bilali (ASCK), YERE Justin (ASKO), MOUKAÏLA Tawfik (ASCK), AKPAHO Marius (GBOHLOE-SU), OUATTARA Moutalabou (ASKO), OURO-TAGBA Marouf (ASCK), AGBAGNO Evra (AS OTR), SONHAYE Germain Napo (DYTO)

