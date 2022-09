Préparatifs CAN U23 (Q): le Bénin s’incline face à l’Egypte

Le Bénin a été battu par l’Egypte (0-2) ce lundi à Alexandrie pour sa deuxième rencontre amicale dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN U23.

Auteur d’un nul encourageant face à l’Egypte (0-0) la semaine dernière, le Bénin ne tiendra pas le rythme face à l’équipe cairote. Les Guépards Espoirs se sont en effet inclinés contre les jeunes Pharaons ce lundi en amical, dans le cadre des préparatifs de la phase qualificative de la CAN U23. Opposés aux égyptiens dans une rencontre disputée à Alexandrie, les poulains du sélectionneur national, Bruno Goudjo Adula, ont été battus sur le score de 2-0. Des buts inscrits par Eyad Al-Asklani (3è) et Islam Al-Muzain (54).

Dans une rencontre ouverte, les deux parties ont produit un beau spectacle, alliant rigueur défensive et stratégie offensive. Très combative et généreuse dans l’effort, la formation béninoise a livré une belle copie malgré la défaite. Les Guépards ont pratiquement fait jeu égal avec les jeunes Pharaons et auraient même pu remporter la victoire n’eut été leur manque de précision dans les 16 mètres adverse. Mais qu’importe, l’objectif de ces rencontres amicales reste avant tout de corriger les imperfections avant les phases qualificatives de la CAN U23.

La phase finale de la CAN U23 2023 comme objectif

Exempté du premier tour, le Bénin défiera le Soudan en octobre prochain, dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23. En quête de sa première participation à la phase finale de ce tournoi, l’équipe nationale doit se débarrasser des Soudanais pour retrouver le troisième tour, ultime étape avant les phases de groupe. Le match aller aura lieu à Kathourm et le retour une semaine plus tard à Cotonou.