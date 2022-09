Préparatif CAN U23: le onze entrant du Bénin face à l’Egypte

Apres le nul (0-0) la semaine dernière, le Bénin et l’Egypte s’affrontent ce lundi à Alexandrie, dans le cadre des préparatifs de la CAN U23. La compo officielle des Guépards cadets vient de tomber.

A l’instar des séniors qui préparent activement les prochaines rencontres comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023, les Guépards cadets peaufinent également les derniers réglages avant le second tour des préliminaires de la CAN U23. L’équipe nationale est en effet en Egypte où elle livre des rencontres amicales avec la formation locale.

Après le nul (0-0) à Alexandrie vendredi dernier, les deux formations se retrouvent ce lundi pour la manche retour, toujours dans la même ville égyptienne. Une rencontre prévue à 17 heures (GMT+1). Et pour ce match, le sélectionneur national de l’équipe béninoise, Bruno Goudjo Adula, vient de publier sa composition officielle. Et le technicien local a reconduit le onze face aux jeunes Pharaons la semaine dernière, avec Romaric Amoussou et Hounon Dymacel en attaque.

Le onze entrant du Bénin face à l’Egypte

La phase finale de la CAN 2023 comme objectif

Exempté du premier tour, le Bénin défiera le Soudan en octobre prochain, dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23. En quête de sa première participation à la phase finale de ce tournoi, l’équipe nationale doit se débarrasser des Soudanais pour retrouver le troisième tour, ultime étape avant les phases de groupe