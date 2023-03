Prépa Coupe du monde 2023 (F): la liste du Nigéria face à la Nouvelle-Zélande

Le Nigéria a publié une liste de 23 joueuses pour les rencontres amicales contre Haïti et la Nouvelle-Zélande, comptant pour les préparatifs du Mondial féminin 2023.

À peine les matchs amicaux contre Haïti et la Nouvelle-Zélande ont-ils été annoncés que la liste des joueuses retenues pour y participer est déjà connue. En effet, le sélectionneur du Nigéria, Randy Waldrum, a fait confiance à 23 Super Falcons, parmi lesquelles figurent trois gardiennes de but, sept défenseures, six milieux de terrain et sept attaquantes.

Cette liste comprend des joueuses clés telles que la gardienne Chiamaka Nnadozie, la défenseure et capitaine Onome Ebi, ainsi que l’attaquante Asisat Oshoala, qui évolue au FC Barcelone. Les matchs amicaux auront lieu le 7 avril contre Haïti et le 11 avril 2023 contre la Nouvelle-Zélande.

Liste des joueuses convoquées

Gardiennes de But

Chiamaka Nnadozie

Yewande Balogun

Inyene Etim

Défenseures

Ashleigh Plumptre

Glory Ogbonna

Michelle AlozieOluwatosin Demehin

Rofiat Imuran

Onome EbiOsinachi Ohale

Milieux de Terrain

Christy Ucheibe

Halimatu Ayinde

Deborah Abiodun

Ngozi Okobi – Okeoghene

Regina Otu

Toni Payne

Attaquantes

Asisat Oshoala

Rasheedat Ajibade

Esther Okoronkwo

Desire Oparanozie

Ifeoma Onumonu

Uchenna Kanu

Gift Monday