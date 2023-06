Prépa CAN U23: le Maroc s’offre la Zambie à Rabat

Le Maroc a facilement disposé de la Zambie (3-1) lundi soir au Complexe Sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat, quatre jours après son carton face à la Mauritanie (4-1), dans le cadre de sa préparation de la Coupe d’Afrique des moins de 23 ans.

Encore une nouvelle victoire pour la sélection U23 du Maroc, en stage à Rabat dans le cadre des préparatifs de la CAN de la catégorie. Après leur démonstration de force face à la Mauritanie (4-1) jeudi dernier, les Lions A’ ont enchainé hier lundi avec une victoire logique face à la Zambie. Au terme d’une rencontre disputée au Complexe Sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat, les poulains d’Issame Charaî se sont imposés sur le score de 3-1.

L’attaquant de Guingamp, Amine El Ouazzani, a inscrit un doublé (36e, 60e) et son coéquipier en milieu de terrain, Ismael Saibari, qui évolue au PSV Eindhoven, a signé le troisième but des locaux (88è). Les Chipolopolos A’ ont réduit la marque grâce à une réalisation de Abraham Siankombo à la 71è.

Match Amical:

Maroc U23 (3-1) Zambie B

🇲🇦🇿🇲

Les Lionceaux de l'Atlas ont battu Les Chipolopolo des joueurs locaux qui se préparent pour la Coupe COSAFA 2023 prévue le mois prochain.

🎯 Buts🎯

Maroc: Amine El Ouazzani (34e et 58e), et Ismail Saibari (87e).

Coup d’envoi samedi

La CAN U23 se déroulera du 24 juin au 8 juillet 2023. Hôte de la compétition, le Maroc ouvrira le bal ce samedi face à la Guinée, au Complexe Sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Les Lions A’ enchaineront ensuite contre le Ghana (27 juin) et le Congo (30 juin) en phase de groupes. Rappelons que les trois premiers à l’issue de cette phase finale de la CAN des moins de 23 ans seront qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques qui auront lieu en 2024 à Paris en France.

