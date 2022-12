Prépa CAN U20 Égypte 2023: 26 joueurs convoqués pour un stage en Afrique du Sud

26 joueurs ont été convoqués par le sélectionneur national Mathias Déguénon pour un stage en Afrique du Sud, dans le cadre des préparatifs de la CAN U20 2023 en Egypte.

La CAN U20 2023 aura lieu du 18 février au 12 mars 2023 en Égypte. 12 nations issues du continent vont prendre part à ce tournoi dont le pays hôte plus 11 autres, qualifiées à la suite des phases zonales. Les 4 meilleures équipes (Demi-finalistes) de cette compétition se qualifieront pour la Coupe du Monde U20 de la shoppingmode FIFA qui se tiendra en Indonésie plus tard dans la même année.

Egalement qualifié pour cette phase finale, le Bénin multiplie les stages de préparation, histoire de mettre toutes les chances de son côté pour l’assaut ultime. Après l’étape de Cotonou en octobre et du Caire en Egypte en novembre, soldée par une défaite et un nul contre les jeunes Pharaons, les Écureuils juniors mettront le cap sur l’Afrique du Sud pour le dernier stage.

Les jeunes poulains du sélectionneur Mathias Déguénon s’envoleront en effet ce mois de décembre pour le pays de Nelson Mandela pour un séjour de quelques jours. La Team U20 du Bénin livrera trois rencontres amicales: une double confrontation face au vice-champion U20 de la zone Cosafa (Zambie) et un match contre l’Afrique du Sud, demi-finaliste du tournoi Cosafa U20.

Pour ce périple dans la nation arc-en-ciel, le staff béninois a fait appel à 26 joueurs avec 7 nouvelles recrues et le retour de 2 anciens (Samson Gouakinou et Fèmi Monladé. Parmi les nouveaux venus, on note le jeune Halid Djankpata qui évolue au poste de milieu de terrain à Everton FC en Premier League. Selon les dernières informations, un regroupement de 48 heures est prévu à Cotonou à partir du lundi 19 décembre 2022, avant le voyage pour l’Afrique du Sud.

La liste des joueurs des 26 joueurs convoqués :

Gardiens de but

Aziz Karim (Dadjè)

Mariano Tchinonvi (Loto-Popo)

David D.Agossa (FC Gendarmerie/ Djibouti)

Défenseurs

Rabiou Sankamao (ASPAC)

Malick Barka (Damissa)

René Akakpo (Requins)

Tamimou Ouorou (FC Gagra/Géorgie)

Bachirou Atinvi (Éternel)

Rachid Moumini (Ayema)

Morile Dossou-Dognon (ASVO)

Samson Gouakinin (Dynamo d’Abomey)

Milieux

Fadel Kakanakou (Coton)

Alassane Maboumou (Coton)

Imourane Hassane (Loto FC)

Femy Monladé ( AS Takunnin)

Rodopho Aloko (Dynamo)

Yamirou Ouorou (USS-Kraké )

Halid Djankpata (Everton /Angleterre)

Attaquants

Seibou Zoulkaneri (Loto FC)

Djalilou Ibrahim (USS Kraké)

Didier Chabi (US Cavaliers)

Stéphane Vignigbé (ASVO)

Tessilimi Olatoundji (Ayema)

Orphée Assouramou (Requins)

Samadou Bawa (Dragons)

Farid Edouh (Dadjè)

Une qualification historique

Pour rappel, le Bénin a validé son billet pour la phase finale de la CAN U20 2023 après son exploit au tournoi UFOA B au Niger. En course avec de grands adversaires dont la Côte d’Ivoire, le Nigéria ou encore le Burkina Faso, des habitués de cette compétition, l’équipe nationale a fini sur la deuxième marche du podium, et donc qualifiée pour le tournoi en Egypte.

Logée dans une poule assez relevée, les Écureuils U20 sont sortis premiers de leur groupe en écartant notamment la Côte d’Ivoire et le Togo. Bourreaux du Burkina Faso (2-1) en demi-finale, les jeunes poulains du coach Mathias Déguénon ont hérité du Nigéria en finale. Un duel ouest africain qui a tourné à l’avantage des Flying Eagles qui ont remporté la victoire, bien aidés par l’arbitre de la partie qui a sifflé un penalty très généreux aux Nigérians.