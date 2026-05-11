Bénin – Ligue 1: Coton FC résiste, le suspense relancé, le point de la 28è journée

Victorieux sur la pelouse d’Espoir FC, Coton FC conserve la tête du championnat béninois au terme de la 28e journée. Mais AS SOBEMAP FC reste au contact après son succès contre USS-Kraké, maintenant une pression maximale dans la course au titre. Derrière, la bataille pour le maintien demeure tout aussi intense.

La 28e journée de la Ligue 1 béninoise a rebattu plusieurs cartes dans la course au titre. Grâce à son succès précieux sur la pelouse d’Espoir FC (2-1), Coton FC conserve les commandes du championnat avec une courte avance sur AS SOBEMAP FC, victorieux à domicile d’USS-Kraké (2-1). Le duel à distance entre les deux prétendants au sacre reste plus que jamais relancé à deux journées de la fin. Avec 55 points, Coton FC ne compte qu’une unité d’avance sur SOBEMAP, qui continue de mettre la pression grâce à une dynamique solide.

Dans le haut du classement, ASPAC FC réalise également une excellente opération. Les Portuaires se sont imposés sur la pelouse d’AS Cotonou (1-0) et consolident leur troisième place avec 49 points, revenant à portée de Loto-Popo FC, battu par Ayéma FC (1-0). Derrière, Buffles FC reste au contact après sa victoire maîtrisée contre JS Pobè FC (2-0). Le club du Borgou partage désormais le même total de points qu’AS Cotonou.

Dans la lutte pour le maintien, la situation devient critique pour Dadjè FC, une nouvelle fois battu, cette fois par ASVO FC (2-1). Avec seulement 14 points au compteur, Dadjè semble condamné à la relégation. Plus bas au classement, US Cavaliers, tenu en échec par Dynamo d’Abomey (1-1), reste également sous forte menace. Les autres rencontres de cette 28e journée ont vu Dragons FC et Damissa FC se neutraliser (1-1), tout comme Bani Gansè FC et Hodio FC.

Le classement après la 28è journée:

1er — Coton FC : 55 pts (+19)

2e — AS SOBEMAP FC : 54 pts (+11)

3e — ASPAC FC : 49 pts (+19)

4e — Loto-Popo FC : 47 pts (+12)

5e — Buffles FC : 45 pts (+10)

6e — AS Cotonou : 45 pts (+10)

7e — Damissa FC : 41 pts (+04)

8e — Dynamo d’Abomey : 39 pts (+01)

9e — Espoir FC : 38 pts (-03)

10e — Hodio FC : 35 pts (+00)

11e — ASVO FC : 34 pts (-03)

12e — Dragons FC : 32 pts (-10)

13e — Ayéma FC : 31 pts (-02)

14e — USS-Kraké : 30 pts (-06)

15e — Bani Gansè : 29 pts (-04)

16e — JS Pobè FC : 27 pts (-07)

17e — US Cavaliers : 23 pts (-12)

18e — Dadjè FC : 14 pts (-39)





