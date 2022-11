Prépa CAN U20 2023: le Bénin s’incline en Egypte

Le Bénin et l’Egypte s’affrontaient jeudi au Caire, en match amical, comptant pour les préparatifs de la CAN U20 2023. Et les Ecureuils juniors se sont inclinés sur le score de 1-0.

Le Bénin prépare activement la prochaine Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans qui aura lieu en 2023 en Egypte. Et pour l’occasion, les Ecureuils juniors ont livré jeudi au Caire un match amical contre l’équipe hôte. Une rencontre soldée par la victoire des Pharaons U20 qui se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué un peu avant la demi-heure de jeu sur corner.

Dans une rencontre assez fermée, les poulains du sélectionneur national Mathias DEGUENON n’ont jamais su dérouler leur jeu. Dépassés par la forte pression exercée par l’équipe hôte au coup d’envoi, les Ecureuils juniors finiront la première mi-temps sans montrer grandes choses.

Durant le second acte de la partie, les Béninois changent de stratégie avec un jeu plus agressif. Mais l’expulsion du capitaine Tamimou Ouorou va annihiler les chances des U20 du Bénin de revenir à la marque. Score final:1-0. Les deux équipes se retrouveront ce dimanche pour la seconde manche de cette confrontation.

Pour rappel, la CAN U20 2023 aura lieu du 18 février au 12 mars 2023 en Égypte. 12 nations issues du continent vont prendre part à ce tournoi dont le pays hôte plus 11 autres, qualifiées à la suite des phases zonales. Les 4 meilleures équipes (Demi-finalistes) de cette compétition se qualifieront pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA qui se tiendra en Indonésie plus tard dans la même année.