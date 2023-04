Prépa CAN U17: la liste de l’Algérie avec un Lyonnais

Le sélectionneur de l’équipe cadette de l’Algérie, Arezki Remmane, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le stage de préparation, dans le cadre de la CAN U17. Des espoirs évoluant en France font partie des appelés.

Qualifiée pour la phase finale de la CAN U17, l’Algérie prépare activement cette grande messe du foot africain qui aura lieu sur son sol. Les Fennecs cadets disputeront deux matchs amicaux contre des sélections africaines dont l’identité n’a pas encore été précisée. Et pour l’occasion, le sélectionneur Arezki Remmane a dévoilé sa liste des joueurs convoqués. Le technicien local a fait appel à un groupe de 25 jeunes Fennecs.

Dans cette liste très hétérogène, 12 joueurs viennent de l’Académie FAF, club le plus représenté, et 5 du club de Paradou AC, l’autre écurie algérienne. Le reste de la bande est constitué entre autres de jeunes espoirs évoluant en France. Il s’agit de Samy Jamil Merzouk (Lille, Ligue 1), Amine Amar Omar Chabane (Amiens, Ligue 2), Djibril Bahlouli (Lyon, Ligue 1), frère de Farès Bahlouli, et Shain Chetioui (Le Havre, Ligue 2).

- Publicité-

A noter que le stage aura lieu du 12 au 19 avril 2023. Pour rappel, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans, édition 2023, aura lieu en Algérie, pays hôte, du 29 avril au 19 mai prochains. Les Fennecs cadets sont logés dans le groupe A en compagnie du Sénégal, du Congo et du Petit Poucet, la Somalie.

La liste des 25 Algériens retenus pour le stage de préparation :

Merzouk Samy Jamil (Lille OSC), Bouteldja Mehdi (Académie FAF), Laraba Hamou (USM Alger), Yakoubi Nadir (Académie FAF), Amem Faiz (Académie FAF), Bouaouiche Rami (Académie FAF), Kessassi Fethi (Académie FAF), Galou Amine (Paradou AC), Ben Idder Abdelhak (Paradou AC), Badani Younes (Paradou AC), Limane Ala Eddine (Académie FAF), Souilah Okba (Académie FAF), Abed Anes (Académie FAF), Hamadi tarek (Paradou AC), Anatouf Moslem (Académie FAF), Chabane Amine Amar Omar (Amiens Sporting Club), Bahlouli Djibril (Lyon), Benabdelkader Fadi (Académie FAF), Chetioui Shain (Havre), Belkaid Youcef (Paradou AC), Abdelmoudjib Mohammed (Hercules Alicante), ,Mohamed Ali Saleh A Ziad (Zamalek Sporting Club), Gassi Yakoub (Académie FAF), Yazid Issam (CR Belouizdad), Nemer Ziad (Académie FAF)