Prépa CAN 2023: les affiches de ce lundi

-Publicité-

Découvrez les rencontres au programme ce lundi, comptant pour les préparatifs de la CAN 2023. Guinée-Nigéria et Sénégal-Niger sont notamment les affiches du jour.

En quête du Graal suprême, les équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations préparent activement le tournoi continental. Plusieurs rencontres sont d’ailleurs programmées afin de permettre à ces dernières de peaufiner les derniers réglages. Et ce lundi, trois matchs sont au programme.

Il s’agit de celui qui oppose le Sénégal au Niger. Un duel que le sélectionneur des Lions compte jouer à fond, sans la peur de voir ses joueurs se blesser. « C’est difficile. C’est la question que tous les sélectionneurs se posent. Pour moi, les derniers mois ont été compliqués. A une semaine de la CAN, on ne peut pas rentrer dans ce match contre le Niger en pensant à une blessure. Le football de haut niveau est fait de blessure. Si on ne veut pas se blesser, il sera difficile de jouer au football. Il ne faudra pas se poser des questions. Il faudra jouer à notre meilleur niveau », a confié Aliou Cissé en conférence de presse dimanche.

La seconde affiche est celle qui verra affronter le Nigéria à la Guinée. Avec leur impressionnant contingent emmené par Victor Osimhen, les Super Eagles vont tenter de finir ce stage de préparation sur une victoire. C’est également l’objectif du Ghana qui reçoit la Namibie au Baba Yara Sports Stadium, alors que les Black Stars visent leur cinquième étoile dans cette compétition africaine.

Le programme du jour:

8/1/2024

Guinée vs Nigeria

- Publicité-

Sénégal vs Niger

Ghana vs Namibie