Prépa CAN 2023: le Ghana accroché, Formose Mendy sauve le Sénégal

Grace à un but de Formose Mendy, le Sénégal a arraché la victoire face au Niger (1-0) lundi soir en amical, comptant pour les préparatifs de la CAN 2023. En réception des Brave Warriors de la Namibie, le Ghana a concédé le match nul (0-0).

Les préparatifs de la CAN 2023 se poursuivaient lundi avec trois rencontres disputées à travers la planète. A Kumasi, le Ghana recevait la Namibie dans un match amical annoncé intéressant. Une partie dominée de la tête et des épaules par les Black Stars qui se sont procurés plusieurs occasions de but. Mais à l’arrivée, le score est resté nul et vierge (0-0). La faute notamment aux attaquants qui ont manqué de lucidité dans les 16 mètres adverse.

Ce résultat vient clôturer la préparation des deux pays, avant le tournoi de cette année. A la CAN 2023, le Ghana affrontera le Cap-Vert, l’Égypte et le Mozambique dans son Groupe B. Quant à la Namibie, elle défiera l’Afrique du Sud, la Tunisie et le Mali.

Le Sénégal s’en sort difficilement

Sans Sadio Mané, ménagé en raison de ses activités extra-sportives, le Sénégal a difficilement battu la Namibie pour son dernier test en vue de la CAN 2023. Contre le Mena dans un match disputé au stade Me Abdoulaye Wade, les Lions de la Téranga se sont finalement imposés sur le score de 1-0. Un but inscrit par Formose Mendy en toute fin de partie.

Longtemps accrochés par les Nigériens, solides défensivement, les champions d’Afrique en titre ont finalement réussi à sauter le verrou adverse par l’intermédiaire du joueur de Lorient qui a marqué le but de la victoire à la 99e minute. Ce résultat constitue pour le Sénégal un signe de confiance, alors qu’il s’apprête à défendre son titre de champion d’Afrique du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire. Pour rappel, la bande à Sadio Mané est logé dans le groupe C, avec la Gambie, le Cameroun et la Guinée.