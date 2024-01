Prépa CAN 2023: le Cameroun et la Zambie dos à dos

-Publicité-

Le Cameroun a concédé le match nul face à la Zambie (1-1) ce mardi en match amical en Arabie Saoudite, comptant pour les préparatifs de la CAN 2023.

Grand favori pour le titre à la CAN 2023 et en quête de son sixième sacre, le Cameroun n’a pu faire mieux qu’un match nul face à la Zambie, ce mardi. Opposés aux Chipolopolos dans une rencontre disputée en Arabie Saoudite, les Lions Indomptables ont fini la partie sur un score de parité (1-1).

Patson Daka a ouvert le score pour la Zambie (11e). Mais la réaction camerounaise ne s’est pas faite pas trop attendre avec l’égalisation de Darlin Yongwa à la 20e minute. La seconde période a été moins animée, malgré quelques situations chaudes de part et d’autres.

🔴 Le Cameroun est tenu en échec par la Zambie (1-1) en amical. Le but des Lions indomptables a été inscrit par Darlin Yongwa.

Prochain match face à la Guinée le 15 janvier lors de la première journée de la CAN 2023. 🦁🇨🇲 pic.twitter.com/VD4cEwn82s — AllezLesLions (@AllezLesLions) January 9, 2024

Les deux formations terminent donc leur test de préparation sur ce match nul. Place désormais à la compétition proprement dite, avec le Cameroun, logé dans le groupe C composé du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée, qui lance sa compétition le 15 janvier prochain face au Syli National. Et la Zambie qui défiera la RDC mardi prochain, lors de la première journée de la poule F où figurent également le Maroc et la Tanzanie.

It has ended in a stalemate: pic.twitter.com/80RQmezzly — FAZ (@FAZFootball) January 9, 2024