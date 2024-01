Prépa CAN 2023: le Burkina Faso s’offre la RDC

-Publicité-

La RDC s’est inclinée face au Burkina Faso (1-2) ce mercredi à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis, pour son deuxième et dernier match de préparation de la CAN 2023.

La RDC ne rassure pas, à quelques jours du coup d’envoi de la CAN 2023. Tenus en échec par l’Angola (0-0) la semaine dernière, les Léopards se sont inclinés ce mercredi pour leur deuxième match test entrant dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023.

Opposés au Burkina Faso dans une rencontre disputée à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis, les poulains du sélectionneur Sébastien Desabre ont été battus sur le score de 2-0. Le technicien français avait pourtant aligné sa meilleure formation, avec Yoane Wissa et Cédric Bakambu en attaque. Mais la RD Congo sera menée 2-0 en première période.

Blati Touré a d’abord ouvert le score pour les Etalons à la 36e minute, avant que Mohamed Konaté ne double la mise à la 41e minute. Au retour des vestiaires, les Congolais vont réagir par l’intermédiaire de Chancel Mbemba qui sonna la révolte un peu avant l’heure de jeu (1-2, 56è). Insuffisant cependant pour permettre aux siens de revenir à la marque. Score final: 2-1.

Avec ce bilan mitigé d’un nul et d’une défaite, la RDC ne se met pas vraiment dans les bonnes dispositions avant de s’envoler pour la Côte d’Ivoire. A la CAN, les hommes de Désabre évolueront dans le groupe F en compagnie de la Zambie, du Maroc et de la Tanzanie.