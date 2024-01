Prépa CAN 2023: le Burkina Faso battu en Iran

-Publicité-

Le Burkina Faso s’est incliné face à l’Iran (1-2) ce vendredi à l’Olympic Stadium de Kish, dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023 qui démarre dans quelques jours.

A l’instar des 23 autres pays qualifiés, le Burkina Faso prépare activement la phase finale de la CAN 2023 dont le coup d’envoi sera donné dans quelques jours. En rassemblement en Iran, les Etalons peaufinent les derniers réglages en vue de cette messe continentale, annoncée la plus relevée. Et les Burkinabé ont livré ce vendredi une rencontre amicale avec l’équipe locale. Un match qui s’est soldé par une défaite des hommes d’Hubert Velud qui se sont inclinés sur le score de 2-1.

Privés de Dango Ouattara, Bertrand Traoré et d’Edmond Tapsoba, laissés à la touche, les Burkinabé avaient pourtant démarré la partie par le bon bout. Ces derniers ouvraient le score grâce à Mohamed Konaté après le quart d’heure de jeu (0-1). Un avantage que les visiteurs ne conserveront cependant que le temps d’une trentaine de minute.

Car, avant la pause, Mehdi Taremi profitait d’un cafouillage dans la défense adverse suite à un corner pour égaliser pour la sélection iranienne (1-1, 45è). Et en seconde période, la Team melli arracha la victoire sur une réalisation de Omid Ebrahimi (2-1, 70è), bien aidé par la sortie hasardeuse du gardien burkinabé Hillel Konaté.

GOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAL DE MEHDI TAREMI !! Notre attaquant star égalise en étant toujours placé au bon endroit au bon moment. 1-1 pic.twitter.com/KGAqkgkbaQ — 🇮🇷 Foot Iranien 🇫🇷 (@FootIranien) January 5, 2024

Le Burkina Faso va livrer son second match amical face à la RDC mercredi prochain aux Emirats arabes unis, avant de lancer sa CAN 2023, avec une première rencontre contre la Mauritanie, le 16 janvier dans le groupe D.