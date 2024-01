Prépa CAN 2023: la Tunisie se rassure, l’Angola écrase Bahreïn

-Publicité-

La Tunisie s’est offerte une victoire de prestige face au Cap-Vert(2-0) mercredi, pour son dernier test avant la CAN 2023. A Dubaï, l’Angola a facilement écrasé la modeste équipe de Bahreïn (3-0).

Les préparatifs de la CAN 2023 se poursuivaient mercredi avec plusieurs rencontres disputées à travers la planète. Accroché par la RDC (0-0) la semaine dernière, l’Angola affrontait Bahreïn aux Emirats arabes unis. Une rencontre contre une formation modeste qui a largement souri aux Palencas Negras. Les Angolais se sont en effet imposés sur le score de 3-0.

Plus réalistes offensivement que lors de leur duel contre les Congolais il y a quatre jours, les poulains du sélectionneur Pedro Gonçalves ont déroulé sur un doublé de l’avant-centre Mabululu et un but de l’arrière gauche Núrio Fortuna. Un succès qui permet à l’Angola de parachever sa préparation pour la 34e grand-messe du football africain.

La Tunisie finit sur une victoire

Tenu en échec par la Mauritanie (0-0) il y a quelques jours, la Tunisie a terminé sa préparation à la CAN 2023 sur une note plus positive en disposant du Cap-Vert (2-0) mercredi à Radès à huis clos. Face aux Requins Bleus accrocheurs, les Aigles de Carthage ont ouvert le score avant le premier quart d’heure sur une réalisation d’Elias Achouri (12e).

Le pénalty manqué de Jamiro Monteiro pour l’équipe adverse a permis aux Tunisiens de conserver leur court avantage à la pause. Au retour des vestiaires, l’inévitable Youssef Msakni va signer la victoire de la Tunisie (53e).

Les Tunisiens achèvent donc leur stage de préparation sur un bilan d’une victoire et un nul. Rassurant pour les hommes de Jalel Kadri qui débuteront la CAN mardi prochain contre la Namibie. De son côté, le Cap Vert en découdra dès dimanche avec le Ghana.