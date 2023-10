Prépa CAN 2023: la Côte d’ivoire encore accrochée

-Publicité-

Accrochée par le Maroc la semaine dernière, la Côte d’Ivoire a essuyé une nouvelle sortie sans victoire, alors que les Eléphants affrontaient l’Afrique du Sud (1-1) mardi soir, en amical.

Nouvelle contre-performance pour la Côte d’Ivoire, en pleine préparation de la phase finale de la CAN 2023 sur ses terres. Accrochés par le Maroc la semaine dernière, les Eléphants ont essuyé mardi une nouvelle sortie sans victoire. En réception en effet des Bafana Bafana à Abidjan, les hommes de Jean-Louis Gasset ont fini la rencontre sur un score de parité (1-1).

Nettement dominateurs dans cette rencontre disputée au Stade Félix Houphouet-Boigny, les locaux ont cependant concédé l’ouverture du score. Themba Zwane a su saisir sa chance et donner l’avantage à son équipe en début de match (9è).

Malgré ce désavantage au score, la Côte d’Ivoire ne s’est pas laissée abattre et a montré une détermination sans relâche. C’est finalement grâce à Sébastien Haller, à la 66e minute, que les Eléphants ont réussi à égaliser. Un moment de joie pour les supporters, mais qui n’a malheureusement pas suffi à inverser la tendance du match.

Cette nouvelle contre-performance soulève certaines inquiétudes à quelques semaines seulement de la CAN 2023, que la Côte d’Ivoire va abriter. Les supporters espéraient que ces matchs amicaux seraient l’occasion pour l’équipe nationale de se préparer en vue de cet événement majeur du football africain. Loin d’être rassurante, cette série de résultats mitigés soulève des questions quant à la capacité de l’équipe ivoirienne, en quête de son troisième titre africain, à rivaliser avec les meilleures du continent.

Cependant, il convient de rappeler que les matchs amicaux ne sont pas toujours une représentation fidèle du réel niveau de jeu d’une équipe. Il reste encore du temps pour les joueurs de la Côte d’Ivoire pour se préparer et peaufiner leur stratégie avant le début de la compétition. Espérons que ces rencontres leur auront permis de tirer des enseignements précieux et de mettre en place les ajustements nécessaires pour briller lors de la CAN 2023. La route est encore longue, et il ne faut pas perdre espoir.