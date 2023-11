« Prends ce million pour sécher tes larmes », ce geste de coeur de Molare à Tina Glamour

La semaine dernière, Tina Glamour, une célèbre chanteuse ivoirienne, a partagé sa douleur et sa tristesse dans une vidéo émouvante. Dans cette vidéo, elle se remémore la perte soudaine de son fils, DJ Arafat, et cela a profondément touché de nombreuses personnalités, dont l’acteur culturel Molare.

Lors du One Man Show de Willy Dumbo, Molare a exprimé son soutien indéfectible envers Tina Glamour. Il lui a offert une somme d’un million de FCFA pour « essuyer » ses larmes. « Je te répète toujours que je ne veux pas te voir pleurer à cause de Didier… Prends ce million pour sécher tes larmes. », a-t-il déclaré.

Le public a réagi à ce geste généreux de Molare en l’acclamant fortement. Cela témoigne de la solidarité et du soutien envers Tina Glamour en cette période difficile. La chanteuse considère Molare comme « un fils » et lui conseille de ne jamais permettre à quiconque de perturber leur excellente relation.

À travers ce geste, Molare a une fois de plus montré sa grande magnanimité et sa compassion envers ceux qui vivent des moments de tristesse et de détresse. Sa présence à ses côtés rappelle non seulement l’importance de l’entraide et du soutien mutuel mais aussi et surtout son respect et son admiration pour DJ Arafat.

POur rappel, DJ Arafat ets décédé dans un accident de voiture en août 2019.