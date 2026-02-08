Première convocation d’Himrad Abdelli dans le groupe de Marseille pour la rencontre de Ligue 1 contre le PSG

À peine sept jours après avoir rejoint la Canebière, Himrad Abdelli se retrouve propulsé au cœur de l’actualité phocéenne. Recruté par l’Olympique de Marseille le 2 février 2026, le milieu de terrain figure pour la première fois dans la liste des joueurs retenus pour le Classique contre le Paris Saint-Germain, programmé ce dimanche soir au Parc des Princes (19h45 GMT).

À peine sept jours après avoir rejoint la Canebière, Himrad Abdelli se retrouve propulsé au cœur de l’actualité phocéenne. Recruté par l’Olympique de Marseille le 2 février 2026, le milieu de terrain figure pour la première fois dans la liste des joueurs retenus pour le Classique contre le Paris Saint-Germain, programmé ce dimanche soir au Parc des Princes (19h45 GMT).

Absent lors du déplacement face à Rennes en Coupe de France, le nouveau membre de l’effectif marseillais franchit une étape importante avec cette première convocation officielle. Le choix opéré par l’entraîneur Roberto De Zerbi traduit une volonté d’intégrer rapidement le jeune joueur à des rendez-vous de très haute intensité, sans attendre une longue période d’adaptation.

Arrivé en provenance du SCO d’Angers contre un transfert estimé à 2,75 millions d’euros, Abdelli apparaît comme un renfort discret mais pensé pour consolider l’entrejeu durant la seconde moitié de saison. Sa présence dans le groupe récompense une intégration rapide et laisse entrevoir une montée en puissance progressive sous le maillot olympien.

Publicité

Une ossature marquée par la présence africaine